Актёр Максим Дрозд рассказал о роковом поступке из детства

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Набравшая лишний вес во время самоизоляции из-за коронавируса Любовь Успенская начала бороться с лишним весом. По словам артистки, диеты ей помогают лишь временно, поэтому она пошла на кардинальные меры.

Певица нашла тарелку со специальными разделителями. Такую посуду ей посоветовала её подруга. По её словам, тарелка помогает сохранить фигуру и не поправляться. Тарелка разделена на зоны, в которых нужно в...