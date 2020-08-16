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Актёр Максим Дрозд рассказал о роковом поступке из детства

12:47, 16 августа 2020
Фото: instagram.com/maxdrozd

Звезда сериала «Тихая охота» Максим Дрозд рассказал о своём детстве. Хотя актёр жил в городе, но летом проводил время у бабушки в деревне. Именно там он научился доить корову и однажды совершил по-настоящему роковой поступок, после которого ещё долго получал веником.

Как-то залез на чердак сарая, где куры высиживали яйца. Согнал наседок и стал разбивать яйца, в полной уверенности, что увижу маленьких жёлтых цыплят. Господи прости. Что я потом услышал от своей прабабушки Одарки, очень хорошо помню. Но написать не могу, — сообщил артист в Instagram.

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По признанию актёра, вину искупал ещё долго непосильным трудом: собирал огурцы, помидоры и крыжовник.

Ранее NEWS.ru писал, что вечеринка в Санкт-Петербурге закончилась для Максима Дрозда неприятной историей. Изрядно выпив, актёр вышел из ресторана на свежий воздух, чтобы затем вернуться и продолжить вечер. Охранники заведения отказались пустить нетрезвого гостя, что очень не понравилось последнему. По словам очевидцев, вспыливший артист ударил охранника, а затем стукнул кулаком по лобовому стеклу припаркованного рядом такси. Возмущенный таксист бросился за Дроздом, но не смог его догнать.

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