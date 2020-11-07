Актриса Михалкова поделилась фото с детьми от Гигинеишвили

https://static.news.ru/photo/9aede35a-21ad-11eb-bf92-fa163e074e61_660.jpg Надежда Михалкова Фото: nadiamixalkova/instagram.com

Надежда Михалкова опубликовала новую фотографию с детьми от режиссёра Резо Гигинеишвили, с которым прожила в браке семь лет.

На снимке актриса позирует вместе с девятилетней дочерью Ниной и семилетним сыном Иваном в тёплых пуховиках. Фото она сопроводила эмодзи в виде нескольких сердечек.

nadiamixalkova/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что Резо Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Они поженились в июле прошлого года. При этом ради новой любви он оставил супругу Надежду Михалкову с двумя детьми.