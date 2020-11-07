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Шоу-бизнес

Актриса Михалкова поделилась фото с детьми от Гигинеишвили

13:23, 08 ноября 2020
Надежда Михалкова Надежда Михалкова Фото: nadiamixalkova/instagram.com

Надежда Михалкова опубликовала новую фотографию с детьми от режиссёра Резо Гигинеишвили, с которым прожила в браке семь лет.

На снимке актриса позирует вместе с девятилетней дочерью Ниной и семилетним сыном Иваном в тёплых пуховиках. Фото она сопроводила эмодзи в виде нескольких сердечек.

nadiamixalkova/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что Резо Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. Они поженились в июле прошлого года. При этом ради новой любви он оставил супругу Надежду Михалкову с двумя детьми.

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