Актриса Екатерина Волкова назвала гонорары российских артистов

https://static.news.ru/photo/81eabf22-7752-11eb-8e9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Екатерина Волкова рассказала, сколько зарабатывают артисты в России.

По её словам, они могут зарабатывать на жизнь игрой в театре, съёмках в кино, а также за счёт рекламы. Доходы зависят от узнаваемости. Их Артистов поделила на четыре группы: начинающие, узнаваемые, звёзды и мега-звёзды.

Если актёр служит в труппе государственного театра, то у него зарплата составляет 25-30 тысяч рублей и выше, но не сильно, — цитирует MK.RU актрису.

Она добавила, что это небольшие деньги, но в данном случае артисты защищены от пандемий — они получали зарплату даже летом, пока все остальные «сосали лапу». Кроме того, работа в театре занимает не так много времени и позволяет подрабатывать.

Воронина рассказала, что артист, участвующий в антрепризе, не получает заработную плату, потому что ему платят за каждый выход на сцену.

За один спектакль неузнаваемый актёр получит 5-12 тысяч рублей, его узнаваемый коллега — 25-50 тысяч рублей. Гонорар звезды выше, но это всё равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион, — подчеркнула актриса.

По её словам, больше всего артисты любят съёмки в кино и сериалах, потому что там платят за каждую съёмочную смену, которая длится 12-14 часов. Начинающий актёр может претендовать на 3-7 тысячи рублей в смену, более или менее узнаваемый — 15-25 тысяч рублей, медийный — 50-100 тысяч рублей, мега-звезда — 150-250 тысяч рублей. При этом гонорар будет выше, если сериал выйдет на федеральном канале.

Также Волкова рассказала, что артисты с амбициями не очень любят сниматься с рекламе, хотя на ней можно заработать большие деньги. Неузнаваемые представители шоу-бизнеса могут получить 35-50 тысяч рублей с правами, в то время как звезда будет вести переговоры о совсем других суммах.

Ранее в СМИ появилась информация о зарплатах популярных медиаперсон. Лидером стал руководитель Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков с ежегодным заработком в 500 млн рублей. На второй строчке рейтинга — глава RT Маргарита Симоньян с годовым доходом в 250 млн. На третьем месте — Шейнин, зарабатывающий 100 млн в год. Четвёртую строчку занимает Андрей Малахов («Россия 1») со «скромными» 90 млн рублей и дополнительным доходом от собственного интернет-издания. Замыкает пятёрку Соловьёв, годовой доход которого оценён в 52 млн рублей, писал NEWS.ru.