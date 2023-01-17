Назаров опубликовал стихотворение после увольнения из МХТ им. Чехова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Российский актер Дмитрий Назаров спустя несколько дней после увольнения из МХТ имени Антона Чехова, где он проработал более 20 лет, опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он читает стихотворение «Новая реальность». В произведении артист сравнил уход из театра с началом новой жизни, признавшись, что в этом «есть радостное что-то».

В загонах ваших свищет вьюга, в кормушках — жалкие объедки, // А вы кусаете друг друга, а надо грызть клыками клетки. // Покорность вбили нам по гланды // Со страхом вместе зловонючим. // Я тоже выполнял команды, к которым с детства был приучен, — высказался актер.

Ранее замглавы МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил информацию об увольнении Назарова и его жены Ольги Васильевой. Верник уточнил, что решение принял директор театра Константин Хабенский.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в свою очередь назвал Назарова и его жену подлецами. Депутат отметил, что таким артистам надо запретить выступать перед россиянами. Причиной для критики со стороны Соловьева стали высказывания семейной пары против проведения СВО на Украине.