Агутин написал жене трогательные стихи в честь годовщины свадьбы

https://static.news.ru/photo/3f4aaf56-577c-11eb-a334-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид Агутин посвятил жене Анжелике Варум трогательные стихи в честь 23-летия брака. Пара считается самой крепкой в отечественном шоу-бизнесе, несмотря на скандалы с подозрениями в неверности.

Супруги сумели сохранить семью, они часто держатся на публике за руки. И в очередной раз Агутин признаётся Анжелике Варум в любви.

Сегодня туман. Время вечно стремится к нулю / Меняя всех нас, как меняется в небе погода / Я даже не помню, как долго тебя я люблю / Но знаю, что вместе с тобою мы 23 года, — написал музыкант послание жене.

В этом же признании Агутин называет Анжелику Варум частью их общего целого, несмотря ни на какие противоречия. И желает, чтобы их совместный путь «был сладок и вечен».

Анжелика Варум пока не ответила послание публично. В её микроблоге последняя запись посвящена новой песне «Я тебя теряю».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Леонид Агутин поделился фотографией, сделанной на прогулке по лесу после празднования Нового года. На снимке запечатлён сам Агутин, отпустивший за праздники бороду, и его супруга, певица Анжелика Варум, которая обошлась без макияжа.