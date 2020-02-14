Фото: solntcev/instagram.com

Фигуристка Ирина Слуцкая в День влюблённых опубликовала трогательный снимок с мужем. Фото с супругом первый раз появилось на её страничке в Instagram. Спортсменка рассказала о том, как 14 февраля получила неожиданное предложение руки и сердца.

Фигуристка Ирина Слуцкая в День влюблённых опубликовала трогательный снимок с мужем. Фото с супругом первый раз появилось на её страничке в Instagram. Спортсменка рассказала о том, как 14 февраля получила...