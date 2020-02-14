Шоумен Гоген Солнцев посетовал, что его 65-летняя супруга Екатерина Терешкович запретила отметить День всех влюблённых. Он пожаловался на старые нравы жены.
Катя считает этот праздник западным и антисоветским, поэтому, увы, отмечать мне его не дала, но изрядно потрепала нервы. Не беда, отмечу с ней [православный] День Петра и Февронии, — написал Солнцев.
Шоумен посетовал, что часто не понимает желаний супруги.
Как писал NEWS.ru, Солнцев захотел поехать на Евровидение от России и призвал поклонников поддержать его.
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