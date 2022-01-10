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50 лет королю ток-шоу Андрею Малахову: фото ведущего в студии и в жизни
Шоу-бизнес

50 лет королю ток-шоу Андрею Малахову: фото ведущего в студии и в жизни

06:30, 11 января 2022
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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11 января Андрею Малахову исполнилось 50 лет. И хотя число звёзд, обвиняющих ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» во вмешательстве в их частную жизнь, исчисляется десятками, для зрителей он всё равно остаётся одним из самых любимых телеведущих страны, а для многих артистов — личным другом. Например, для Филиппа Киркорова, детям которого — Алле-Виктории и Мартину — Малахов стал крёстным отцом.

Уроженец города Апатиты и выпускник факультета журналистики МГУ начал телекарьеру с написания текстов для прогноза погоды, позже стал корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро», но его звёздный час наступил после премьеры ток-шоу «Большая стирка». Формат скандальной программы сохранился и в других проектах Малахова — «Пять вечеров», «Пусть говорят» и др. В 2017 году, после рождения сына Александра (в браке с дочерью известного издателя Виктора Шкулёва Натальей) и 25 лет работы на Первом канале, телеведущий перешёл на канал «Россия 1».

Сейчас Андрей Малахов ведёт сразу три передачи: «Прямой эфир» (он заменил Бориса Корчевникова), «Привет, Андрей!» и новое шоу «Сегодня пятница», запущенное в эфир накануне юбилея ведущего.

Фото Андрея Малахова в кадре и за кадром — в галерее NEWS.ru.

Андрей Малахов, 2004 год

Maxim Burlak/Global Look Press

Елена Корикова и телеведущий Андрей Малахов

Gennadii Sergeev/Global Look Press

XXVII Международный кинофестиваль. Москва. Вернисаж. 17 июня 2005-го. Телеведущий Андрей Малахов и актриса Елена Корикова

Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Празднование дня рождения российской певицы Маши Распутиной, 2006 год

Olga Loskutova/Global Look Press

Российский телеведущий Андрей Малахов, 2005 год

Alexander Keltik/Global Look Press

70 девушек в туфлях на высоких каблуках приняли участие в 80-метровом забеге Glamour

Valery Gorokhov/Global Look Press

Fashion People Awards. Клуб Rai. 18 апреля 2007 года. На снимке: телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов

Anatoly Lomohov/Global Look Press

День рождения Анастасии Волочковой в ресторане отеля «Савой». 20 января 2007 года

Dmitriy Purtov/Global Look Press

Премия «Самая стильная в России» прошла в клубе «Б1 Максимум» 16 апреля 2008 года. Москва. Россия. На снимке: телеведущие Светлана Бондарчук и Андрей Малахов

Dmitriy Purtov/Global Look Press

Репетиция второго полуфинала Евровидения-2009

Anton Belitsky/Global Look Press

12-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ», 2014 год

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Церемония вручения премии GQ «Человек года 2018»

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