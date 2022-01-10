50 лет королю ток-шоу Андрею Малахову: фото ведущего в студии и в жизни

11 января Андрею Малахову исполнилось 50 лет. И хотя число звёзд, обвиняющих ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» во вмешательстве в их частную жизнь, исчисляется десятками, для зрителей он всё равно остаётся одним из самых любимых телеведущих страны, а для многих артистов — личным другом. Например, для Филиппа Киркорова, детям которого — Алле-Виктории и Мартину — Малахов стал крёстным отцом.

Уроженец города Апатиты и выпускник факультета журналистики МГУ начал телекарьеру с написания текстов для прогноза погоды, позже стал корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро», но его звёздный час наступил после премьеры ток-шоу «Большая стирка». Формат скандальной программы сохранился и в других проектах Малахова — «Пять вечеров», «Пусть говорят» и др. В 2017 году, после рождения сына Александра (в браке с дочерью известного издателя Виктора Шкулёва Натальей) и 25 лет работы на Первом канале, телеведущий перешёл на канал «Россия 1».

Сейчас Андрей Малахов ведёт сразу три передачи: «Прямой эфир» (он заменил Бориса Корчевникова), «Привет, Андрей!» и новое шоу «Сегодня пятница», запущенное в эфир накануне юбилея ведущего.

Фото Андрея Малахова в кадре и за кадром — в галерее NEWS.ru.