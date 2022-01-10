50 лет королю ток-шоу Андрею Малахову: фото ведущего в студии и в жизни

11 января Андрею Малахову исполнилось 50 лет. И хотя число звёзд, обвиняющих ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» во вмешательстве в их частную жизнь, исчисляется десятками, для зрителей он всё равно остаётся одним из самых любимых телеведущих страны, а для многих артистов — личным другом. Например, для Филиппа Киркорова, детям которого — Алле-Виктории и Мартину — Малахов стал крёстным отцом.
Уроженец города Апатиты и выпускник факультета журналистики МГУ начал телекарьеру с написания текстов для прогноза погоды, позже стал корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро», но его звёздный час наступил после премьеры ток-шоу «Большая стирка». Формат скандальной программы сохранился и в других проектах Малахова — «Пять вечеров», «Пусть говорят» и др. В 2017 году, после рождения сына Александра (в браке с дочерью известного издателя Виктора Шкулёва Натальей) и 25 лет работы на Первом канале, телеведущий перешёл на канал «Россия 1».
Сейчас Андрей Малахов ведёт сразу три передачи: «Прямой эфир» (он заменил Бориса Корчевникова), «Привет, Андрей!» и новое шоу «Сегодня пятница», запущенное в эфир накануне юбилея ведущего.
Фото Андрея Малахова в кадре и за кадром — в галерее NEWS.ru.
Андрей Малахов, 2004 год
Maxim Burlak/Global Look Press
Елена Корикова и телеведущий Андрей Малахов
Gennadii Sergeev/Global Look Press
XXVII Международный кинофестиваль. Москва. Вернисаж. 17 июня 2005-го. Телеведущий Андрей Малахов и актриса Елена Корикова
Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press
Празднование дня рождения российской певицы Маши Распутиной, 2006 год
Olga Loskutova/Global Look Press
Российский телеведущий Андрей Малахов, 2005 год
Alexander Keltik/Global Look Press
70 девушек в туфлях на высоких каблуках приняли участие в 80-метровом забеге Glamour
Valery Gorokhov/Global Look Press
Fashion People Awards. Клуб Rai. 18 апреля 2007 года. На снимке: телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов
Anatoly Lomohov/Global Look Press
День рождения Анастасии Волочковой в ресторане отеля «Савой». 20 января 2007 года
Dmitriy Purtov/Global Look Press
Премия «Самая стильная в России» прошла в клубе «Б1 Максимум» 16 апреля 2008 года. Москва. Россия. На снимке: телеведущие Светлана Бондарчук и Андрей Малахов
Dmitriy Purtov/Global Look Press
Репетиция второго полуфинала Евровидения-2009
Anton Belitsky/Global Look Press
12-я ежегодная национальная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ», 2014 год
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Церемония вручения премии GQ «Человек года 2018»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press