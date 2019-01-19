Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина

https://news.ru/storage/news/68e1a4acdd5187cada1ac27ced1fc7a4/2000d619-8c2a-45ca-bece-ef62d0492a83_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный актёр Станислав Садальский, комментируя предстоящий концерт певицы Аллы Пугачёвой, не постеснялся пройтись по творчеству её супруга Максима Галкина. По словам артиста, у комика совершенно нет таланта.

«Я Галкина терпеть не могу. Прям трясёт от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет», — цитирует актёра StarHit.

При этом Садальский отметил, что восхищается творчеством Примадонны. Да и сам Галкин, по его словам, «умный и образованный».

«Галкин и Пугачёва встретились, как в поговорке: она солнце, он чёрное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заключил актёр.

Ранее News.ru писал, что Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где исполнительнице занесли инфекцию. На кардинальные меры артистка пошла ради любви.