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Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известный актёр Станислав Садальский, комментируя предстоящий концерт певицы Аллы Пугачёвой, не постеснялся пройтись по творчеству её супруга Максима Галкина. По словам артиста, у комика совершенно нет таланта.

«Я Галкина терпеть не могу. Прям трясёт от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет», — цитирует актёра StarHit.

При этом Садальский отметил, что восхищается творчеством Примадонны. Да и сам Галкин, по его словам, «умный и образованный».

«Галкин и Пугачёва встретились, как в поговорке: она солнце, он чёрное донце. Видимо, кому чего не хватает», — заключил актёр.

Ранее News.ru писал, что Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где исполнительнице занесли инфекцию. На кардинальные меры артистка пошла ради любви.


#Садальский #МаксимГалкин
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