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Пугачёва чуть не погибла из-за неудачной пластики

alla_orfey/instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известная певица Алла Пугачёва едва не погибла из-за желания казаться моложе, чем она есть на самом деле. Случай произошёл в одной из клиник Швейцарии, где Примадонне занесли инфекцию.

«Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на неё страшно было смотреть», — рассказала её подруга Мила Андреева, которую цитирует «Вокруг ТВ».

По словам женщины, жизнь исполнительницы спасли уже столичные врачи.

Андреева добавила, что все старания артистки были ради композитора Сергея Челобанова, а сама история произошла более 30 лет назад. Впрочем, бывший возлюбленный Пугачёвой подсел на наркотики, и отношения в музыкальной паре так и не сложились.

В то же время Алла Борисовна всё-таки смогла продлить молодость: вышла замуж за комика Максима Галкина, который младше её почти на 20 лет.

Ранее News.ru писал, что лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ. Он продолжался 16 часов, медики до сих пор пытаются снять болевой синдром. При этом представитель солистки Мария Кохель заверила, что состояние артистки постепенно стабилизируется.


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