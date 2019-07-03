https://static.news.ru/photo/6915fc84-9dcc-11e9-954e-fa163e074e61_1024.jpg Александр Масляков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Родственники журналиста Сергея Муратова, являющегося автором телепрограммы «Клуб весёлых и находчивых», начали судебные тяжбы с владельцем товарного знака КВН Александром Масляковым.

Истцы требуют отменить его незаконное присвоение компанией «АМИК», передаёт Super . Таким образом они пытаются оспорить авторство Маслякова, которое он сам провозгласил в 1986 году.

Заявление принято судом по интеллектуальным правам города Москвы, его рассмотрение начнётся в августе 2019 года.

Масляков подал ответный иск, в котором требует взыскать с оппонентов 3 млн рублей за незаконное использование знака КВН в документальной ленте, посвящённой истории передачи.

Ранее News.ru писал, что телеведущий Максим Галкин лишился возможности оценивать выступления команд КВН из-за чрезмерной строгости. Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру.