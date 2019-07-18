https://static.news.ru/photo/cd4eb2fc-a8c8-11e9-984a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот ЯНА/youtube

Певица Яна (полное имя Яна Будянская) подала в суд на Первый канал в связи с незаконным использованием исключительного права на музыкальное произведение «Одинокий голубь». Об этом News.ru сообщил её адвокат Марат Аманлиев. По его словам, размер исковых требований к телеканалу составляет 100 млн рублей.

Музыкальное произведение было исполнено 30 декабря 2018 года в рамках новогоднего выпуска телепередачи «Вечерний Ургант». Песню спела популярная девятнадцатилетняя певица Гречка (Анастасия Иванова).

Трансляция и исполнение песни осуществлялись без лицензионного договора и какого бы то ни было иного разрешения или согласия Будянской на использование её исключительного права на произведение, утверждает Аманлиев. Также планируется предъявить иск к Ивановой, говорит он.

Произошло грубейшее нарушение прав автора на произведение. Использование авторских прав без лицензионного договора строго запрещено законом. Мы будем добиваться максимальной компенсации как от Первого канала, так и от певицы, исполнившей чужое музыкальное произведение без соответствующего разрешения, — сообщил адвокат.

Пик популярности певицы Яны пришёлся на 1998 год. Тогда исполнительница выпустила успешный альбом «Голубь», куда вошла композиция, которая теперь стала предметом судебного разбирательства.