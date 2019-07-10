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Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич стал новым героем передачи «Осторожно, Собчак». Музыкант откровенно рассказал Ксении Собчак о своих гонорарах.

Мы далеко не самая зарабатывающая группа, мы не «Ленинград», — сказал артист.

Заработанные денежные средства делятся поровну между участниками группы. Однако Макаревич признался, что это не помешало стать ему миллионером.

Как ранее писал News.ru, Андрей Макаревич раскрыл причину отмены концерта на Красной площади. Группа должна была выступить в центре столицы по случаю Дня России 12 июня. По словам Макаревича, организаторы мероприятия сослались на изменения в программе праздника.