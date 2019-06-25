https://static.news.ru/photo/c76f26ee-8b1a-11e9-a2f9-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Предположение различных СМИ о том, что отравления продюсера Бари Алибасова не было и это пиар-акция, прокомментировал сын музыканта Алибасов-младший.

Он заявил, что возмущён и намерен добиваться опровержения каждой публикации того или иного поклёпа на его отца, информирует « Ридус ».

После того как его отец поправится, мы методично и целенаправленно будем разбираться в суде с каждой такой лживой публикацией, — подчеркнул Алибасов-младший.

Ранее несколько врачей и знакомых Алибасова указали на ряд нестыковок в истории с отравлением продюсера группы «На-На» и высказали предположение, что этого могло и не быть, писал News.ru.

4 июня Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы.