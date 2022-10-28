Первое ядерное взрывное устройство испытали в США в июле 1945 года, а уже в августе американцы сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на японские города Хиросима и Нагасаки. В 1949 году испытания ядерного оружия состоялись в СССР. С тех пор обе страны наращивали арсенал, расширяли возможности ядерного оружия и средства его доставки. В последнее время разговоры о ядерном оружии опять активизировались. Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что такое ядерная бомба, где можно спастись от ядерного взрыва, могла ли Украина создать ядерную бомбу и как выявить радиацию.