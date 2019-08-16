https://static.news.ru/photo/1615f7d4-c16a-11e9-bba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Goryachev/Russian Look

Экспедиция учёных нашла в наземном христианском храме X–XIII веков в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму остатки византийских фресок.

До этого, как рассказал руководитель Научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета доктор исторических наук Александр Айбабин, в подземных или пещерных храмах на территории Крыма подобные фрески удавалось обнаруживать и ранее, но в наземном храме такая находка встретилась впервые, передаёт ТАСС .

Найден фрагмент лика, который, вероятно, был изображением Иисуса Христа или одного из его апостолов, орнамент, а также арочные камни, капители, алтарь и могилы. Точно датировать находки ещё предстоит.

Как писал News.ru ранее, загадочное погребение нашли на раскопках античного города Мирмекий в Керчи, сообщил начальник экспедиции от Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.