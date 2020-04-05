Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

https://static.news.ru/photo/6027cd36-7743-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тёплый влажный климат, громадная скученность населения, а также употребление в пищу различных экзотических существ местными жителями делает Китай благоприятной территорией для развития новых вирусов. Об этом заявил вирусолог Виктор Зуев.

Чего только китайцы не употребляют в пищу и в качестве лекарственных препаратов! Про крыс, змей, кузнечиков можно даже не рассказывать, но есть у тамошних жителей замечательное и весьма популярное блюдо из летучих мышей, — рассказал специалист журналистам MK.RU.

По его словам, летучие мыши буквально «напичканы» различными вирусами, а когда человек употребляет недостаточно хорошо приготовленный продукт, то закладывает в свой организм огромную коллекцию вирусов, накопленных этими существами.

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.

NEWS.ru писал, что Китаю может грозить вторая волна эпидемии коронавируса. Так считают исследователи группы доктора Према из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Это произойдёт, если китайские власти окончательно отменят карантин в стране.

Всего в мире коронавирусом заразились более 1,2 млн человек, скончались 64 тысячи человек, более 246 тысяч выздоровели.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.