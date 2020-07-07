В Сочи обнаружили средневековый сигнальный пункт

https://static.news.ru/photo/48d33540-c0ee-11ea-ad18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Исследователи палеопочв в Сочи наткнулись на средневековый сигнальный пункт. Находку сделали сотрудники Субтропического научного центра РАН на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа.

Нетипичный для этого места минеральный горизонт залегает на глубине 12-30 сантиметров. Он имеет нехарактерную красновато-охристую окраску и представляет собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига. Прибывшие на место археологи идентифицировали находку как основание средневекового сигнального пункта.

В окрестностях этой территории, на склоне ручья Сочапа были встречены фрагменты дроблёной средневековой керамики. Идентификация этих находок позволила предположить, что в средневековье здесь находился храм периода X–XIV веков, — говорится в сообщении научного центра РАН.

В долинах рек Сочинского Причерноморья широко распространены стоянки древнего человека, однако палеопочвы почти не исследована. На двух объектах сейчас работают учёные РАН. Они ищут в захороненных палеопочвах временные микробиологические и геохимические маркеры.

Первый объект расположен в устье грота Ахцу, на правобережье нижнего течения реки Мзымта. Здесь обнаружена палеопочва, возраст которой составляет 8,3 тысяч лет. Вторым участком была выбрана Ахштырская пещера. В результате почвенных изысканий была установлена палеопочва, захороненная около 25 тысяч лет назад, — говорится в сообщении.

Такие исследования, объясняют учёные, дают информацию о природно-климатической обстановке минувших эпох. Кроме того, их результатом может стать определение возможности оценки роли окружающей среды в жизни древних сообществ и взаимосвязь между природными и историческими процессами.

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