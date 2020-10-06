В нацпарке «Земля леопарда» нашли останки неизвестного ранее вида животных

https://static.news.ru/photo/94fc206a-07c7-11eb-9f2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: leopard-land.ru

Палеонтологи обнаружили в приморском нацпарке «Земля леопарда» кости животных возрастом от 10 до 51 тысячи лет.

Останки были найдены в известняковой пещере Сухая, расположенной в нескольких километрах от села Барабаш. Кости лежали в верхних и нижних слоях отложений в дальнем конце пещеры.

Учёные провели анализ костей, который показал, что они не относятся ни к одному из известных науке животному. Идентифицировать новый вид удалось благодаря третьему подкоренному зубу — отличительная черта, которая чаще всего встречается в описании пищух, сообщается на сайте парка.

Известно, что все представители пищух вымерли около миллиона лет назад, в начале эпохи плейстоцена.

Пищухи являются близкими родственниками обыкновенного зайца, и внешне они напоминают хомяков. В древности их насчитывалось 16 родов семейства, сейчас остался только один.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские учёные готовят к публикации полный альбом снимков окаменелых микроорганизмов, которые существовали до формирования Земли. Фотографии планируют обнародовать в конце ноября. На них представлены окаменелости с метеорита Оргей. Он упал в 1864 году на территорию Франции. Учёные тогда сразу же заметили следы микроорганизмов на нём, но в то время не нашли им объяснения.

Как отмечают учёные, найденные окаменелости доказывают реальность явления панспермии — занесения жизни на Землю из космического пространства.