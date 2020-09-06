В Мексике на месте строительства аэропорта нашли сотни костей мамонтов

https://static.news.ru/photo/8feb818c-f044-11ea-bf7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

К северу от Мехико под стройплощадкой аэропорта Фелипе Инджелес было обнаружено крупнейшее из когда-либо найденных захоронение костей мамонтов — около двухсот скелетов.

О том, что в этом районе могут быть останки мамонтов, археологам из Национального института антропологии и истории Мексики стало понятно после того, как в ноябре 2019 года были обнаружены две ловушки для этих древних животных. Их нашли во время раскопок и расчисток земли для строительства аэропорта.

С момента обнаружения ловушек археологи нашли в этом районе уже 200 скелетов мамонтов, передаёт Associated Press.

Их слишком много. Их сотни, — заявил специалист Национального института антропологии и истории Педро Санчес Нава.

Теперь на всякий случай археологи сопровождают всю строительную технику на площадке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следы жертвоприношений были обнаружены археологами на скифском кургане Туннуг в Туве, следует из сообщения Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.