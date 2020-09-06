В Мексике на месте строительства аэропорта нашли сотни костей мамонтов

К северу от Мехико под стройплощадкой аэропорта Фелипе Инджелес было обнаружено крупнейшее из когда-либо найденных захоронение костей мамонтов — около двухсот скелетов.
О том, что в этом районе могут быть останки мамонтов, археологам из Национального института антропологии и истории Мексики стало понятно после того, как в ноябре 2019 года были обнаружены две ловушки для этих древних животных. Их нашли во время раскопок и расчисток земли для строительства аэропорта.
С момента обнаружения ловушек археологи нашли в этом районе уже 200 скелетов мамонтов,
Их слишком много. Их сотни, — заявил специалист Национального института антропологии и истории Педро Санчес Нава.
Теперь на всякий случай археологи сопровождают всю строительную технику на площадке.
Ранее NEWS.ru писал о том, что следы жертвоприношений были обнаружены археологами на скифском кургане Туннуг в Туве, следует из сообщения Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
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