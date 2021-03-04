В доставленном с астероида Итокава грунте нашли внеземную органику

https://static.news.ru/photo/079d45b8-7d02-11eb-b7ae-96000091f725_660.jpg Фото: JAXA

Следы воды и внеземных органических веществ обнаружены в образце грунта с астероида (25143) Итокава, доставленном зондом «Хаябуса».

Как сообщили учёные, исследовавшие образцы, органическое вещество представлено нанокристаллическим графитом и полициклическими ароматическими углеводородами с высокими соотношениями дейтерия к водороду и азота-15 к азоту-14. По мнению специалистов, это исключает возможность того, что оно попало на астероид в результате выстрела, который был сделан зондом, чтобы получить материал, говорится в публикации журнала Scientific Reports.

Кроме того, исследование образцов грунта астероида привело учёных к выводу, что Итокава сформировался в поясе астероидов из груды перемешивающихся космических обломков предыдущего, более крупного астероида. Судя по всему, его рождение произошло во внутренней части Солнечной системы.

Исследователи считают, что космическое тело химически эволюционировало в течение миллиардов лет, объединяя жидкий и органический материал и создавая сырые ингредиенты, необходимые для зарождения жизни.

Как писал NEWS.ru, поисковая группа Японского аэрокосмического агентства (JAXA) нашла сброшенную зондом «Хаябуса-2» капсулу с грунтом астероида Рюгу.

Контейнер приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. В настоящее время капсула доставлена в местную штаб-квартиру JAXA, откуда её перевезут в Японию, где вскроют в специализированной лаборатории.