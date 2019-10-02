https://static.news.ru/photo/06ccaaf8-e4e6-11e9-8a8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота. Об этом рассказал научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате» указывается, что к 2100 году многолетняя мерзлота может в среднем оттаять на 3–4 м. При этом более 50% территории РФ находится в зоне криосферы — многолетняя мерзлота, ледники, снежный покров и морской лёд.

В тексте доклада, одним из авторов которого является Екайкин, отмечается, что процесс оттаивания идёт быстрее из-за глобального потепления. По словам учёного, стремительнее всего это происходит вблизи городов Воркута, Чита, Салехард, Петропавловск-Камчатский, а также Улан-Удэ.

Специалист добавил, что протаивать мерзлота будет неравномерно. По его мнению, к концу XXI века граница мерзлоты распространится дальше на север. В зоне таяния будут уже Игарка, Якутск и Магадан, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что таяние ледников и повышение уровня Мирового океана несут серьёзную угрозу многим прибрежным городам мира. Эксперты считают, что если температура на планете к 2050 году повысится на два градуса, то природные катаклизмы будут происходить как минимум ежегодно. В «группе риска» — Нью-Йорк, Гонконг, Шанхай, Новый Орлеан, Гамбург и целый ряд крупных населённых пунктов во Франции.