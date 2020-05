Учёные выяснили, зачем динозаврам были нужны длинные ноги

https://static.news.ru/photo/7a7d0f22-98d9-11ea-b03d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fotototo/blickwinkel/Global Look Press

Долгое время учёные считали, что длинные задние лапы динозаврам были нужны для развития скорости во время охоты. Однако новое исследование показало, что их предназначение было иным.

По данным специалистов, самым крупным динозаврам длинные ноги позволяли проходить большие расстояния во время поиска пищи. Согласно результатам анализа ряда показателей, в том числе соотношения размеров, пропорций конечностей, массы тела и походки, предназначение задних конечностей зависело от веса древних животных.

Мелким длинные ноги были нужны для быстрого бега, а динозаврам, весившим боле тонны – для дальних походов и охоты на крупную добычу, передаёт Plos One.

