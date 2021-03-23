Учёные вычислили «убийцу» коронавируса

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Риновирус, который вызывает простуду, может подавлять коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришла группа исследователей из шотландского Университета Глазго.

Учёные указали на то, что эти вирусы конкурируют друг с другом, и у коронавируса в этой борьбе шансы на победу невелики, сообщает Journal of Infectious Diseases. Лабораторные исследования подтвердили, что спровоцированная риновирусом иммунная реакция не даёт возбудителю SARS-CoV-2 воспроизводиться в клетках организма.

Нельзя, впрочем, забывать о том, что после перенесённой простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. Тем не менее, в масштабах населения региона или даже страны в осенне-зимний период сезонных заболеваний риновирус будет сдерживать коронавирусную инфекцию, полагают эксперты.

Они отметили, что сейчас важно понять, как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, взаимодействует с другими вирусами. Однако год социального дистанцирования и всевозможных ограничительных мер замедлил распространение всех вирусов, а это в свою очередь существенно усложнило исследования.

Именно поэтому и потребовались лабораторные исследования, в рамках которых учёные создали аналог слизистой оболочки человека и заразили её одновременно риновирусом и коронавирусом. При одновременном инфицировании выживал исключительно простудный возбудитель. Если же он попадал на оболочку хотя бы на сутки раньше, то коронавирус и вовсе не мог проникнуть на уже захваченную территорию. Но и в случае суток форы у SARS-CoV-2 риновирус всё равно одерживал победу.

Подобные эффекты наблюдались и раньше. Есть мнение, что именно вспышка риновируса, сдержала развитие пандемии свиного гриппа в 2009 году в ряде стран Европы.

Впрочем, лучшим способом избежать заболевания является вакцинация, подчеркнули учёные.

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