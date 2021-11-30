Учёные узнали, как будет выглядеть человек будущего

Учёные из Кембриджского университета выяснили, как изменится внешний вид человека под воздействием глобального потепления. Согласно данным, полученным в результате анализа сведений о внешности Homo sapiens, кожа людей станет более тёмного оттенка, а мозг и тело уменьшатся, сообщил «МИР 24».

Специалисты изучили около 300 собранных окаменелостей Homo sapiens, живших в разные эпохи и в разных частях света. Во внимание исследователи брали и такой фактор, как климат, в котором жили конкретные особи. На основе проведённого анализа изменений облика человека за последний миллион лет был сделан прогноз на будущее.

В частности, в результате исследования был открыт факт, что в прошлом тело человека неоднократно претерпевало изменения, в том числе менялся его размер. Эти перемены зависели от температурных условий: в холодном климате люди были более крупными, в тёплом наоборот, уменьшались.

В связи с этим авторы открытия сделали предположение, что глобальное потепление скажется на уменьшении размеров тела и головного мозга.

Также учёные высказали гипотезу о том, что у людей будущего будет повышенная выработка меланина. Этот пигмент ответственен за цвет кожи, волос и глаз. Поэтому из-за потепления кожа у людей станет более тёмного оттенка.

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