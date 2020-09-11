Учёные спрогнозировали наступление глобального потопа через 130 лет

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Группа учёных из шести стран подсчитала, что через 130 лет океан затопит всю планету. Подобные выводы специалисты сделали, изучая останки микроскопического планктона, которые сохранились в донных отложениях.

Исследователи составили кривую температурных колебаний на основе данных климатических изменений с древнейших времён. Выяснилось, что сейчас Земля живёт в более тёплую фазу. При этом в результате парникового эффекта из-за деятельности человека температура продолжает постепенно повышаться.

Учёные заявляют, что если эти выбросы продолжатся, то к 2150 году начнётся активное таяние полярных льдов, что приведёт к повышению уровня Мирового океана.

При этом ряд специалистов утверждают, что этот процесс уже начался. Так, японские эксперты обнаружили в Антарктиде горячую точку, которая с небывалой быстротой уничтожает ледник Сирасэ. Каждый год из-за тёплой воды эта ледяная глыба уменьшается на 7–16 метров, пишет «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее международная группа исследователей выяснила, что скорость таяния в Арктике была недооценена. Согласно их данным, температура росла в среднем на один градус каждое десятилетие в течение 40 лет.

Другая группа учёных из университетов Лидса и Эдинбурга, а также университетского колледжа Лондона определила темпы глобального потепления. По их подсчётам, с 1994 года на Земле из-за глобального потепления растаяло 28 трлн тонн льда. В результате к концу этого столетия уровень воды в морях поднимется на 1 м.