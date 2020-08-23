Земля лишилась 28 трлн тонн льда за 26 лет

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Британские учёные определили темпы глобального потепления. С 1994 года на Земле из-за глобального потепления растаяло 28 трлн тонн льда.

Как сообщает The Guardian, учёные из университетов Лидса и Эдинбурга, а также университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что к концу этого столетия уровень воды в морях поднимется на 1 м.

Чтобы было нагляднее, поясню: подъём уровня морей всего на 1 см означает, что около 1 млн человек должны покинуть свои жилища, расположенные в низинных землях, — заявил профессор Университета Лидса Энди Шепард.

Он добавил, что потеря снежного покрова планеты ускоряет это процесс, поскольку тёмная поверхность океанов и земли, оставшихся безо льда и снега, поглощает всё больше и больше тепла. Нагревание планеты усиливается.

Как ранее писал NEWS.ru, американские и канадские учёные выяснили, что к 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Причина — глобальное потепление, приводящее к таянию морского льда.

Оказалось, что к 2100 году пороговые значения будут превышены для 80% всех белых медведей. По данным исследователей, наибольшему риску из-за длительного голодания подвергнутся детёныши, а наименьшему — одинокие взрослые самки.