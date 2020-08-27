Арктические льды исчезают намного быстрее, чем предполагалось

https://static.news.ru/photo/9e97a4ee-e85c-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международная группа учёных выяснила, что скорость таяния в Арктике была недооценена. Согласно их данным, температура росла в среднем на 1 градус каждое десятилетие в течение 40 лет.

При этом исследователи сообщили, что в Баренцевом море и вблизи архипелага Шпицберген температура увеличивалась ещё быстрее — на 1,5 градуса каждое десятилетие. До этого считалось, что температура в Арктике будет расти постепенно.

Учёные сравнили климатические изменения, которые происходят в Арктике на данный момент, с такими же процессами в регионе во время ледникового периода между 120000 — 11000 лет назад. В то время температура подскакивала несколько раз на 10-12 градусов. Исследователи отметили, что такие резкие скачки наблюдались только в этот период.

Также специалисты изучили климатические модели, созданные в ООН, и пришли к выводу, что только наихудший из сценариев, при максимальном выбросе углекислого газа, схожи с изменениями температуры, зафиксированными за последние 40 лет.

Один из авторов исследования Йенс Хессельбьерг Кристенсен предупредил, что температура в течение летних месяцев меняется настолько быстро, что морской лёд может исчезнуть намного быстрее, чем предполагалось, передаёт Science Daily.

Как писал NEWS.ru ранее, 58-я японская антарктическая исследовательская экспедиция заметила, что лёд так называемого Антарктического ледяного щита тает с неожиданно большой скоростью. Это происходит под языком ледника Ширэз (Ширасе) в Восточной Антарктиде вследствие постоянного притока тёплой морской воды из залива Лютцов-Хольм. Между тем сторонние эксперты считают, что пока ещё до конца не ясно, почему тает Антарктика — из-за глубинных водных сред или из-за глобальных климатических перемен.