Учёные создали систему подавления звуков из открытого окна

https://static.news.ru/photo/91d811cc-c2b3-11ea-8a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Группа учёных из Сингапура, Японии и Великобритании во главе с профессором Наньянского технологического университета Бхам Ламом создали систему, которая позволяет заглушать шумы из открытого окна. Исследователи отметили, что с помощью устройства уровень внешнего звука можно понизить в два раза.

Как выяснилось, применять систему звукоподавления можно не только при использовании наушников, но и в обычной комнате. Научные специалисты смогли при помощи созданной системы заглушить до десяти децибел от среднего показателя звукового потока при открытом окне.

Обычно шум подавляется какой-то преградой. Этот способ называют пассивным шумоподавлением. Для активной заглушки звука нужно сделать следующее: необходимо создать звуковые волны в противофазе, которые гасят шум, накладываясь на него. Чтобы полностью подавить звук, нужно создать соответствующий ему фон. На практике сделать это крайне сложно.

В рамках эксперимента прикрепили к решёткам окна размером 8×3 метра 24 микродинамика, настроенных на подавление шумов транспорта. Были замерены частота шумов в комнате до использования динамиков и после.

По итогам было подавлено до 50% поступающего с улицы шума, передаёт «НьюИнформ».

Как ранее писал NEWS.ru, южнокорейские учёные разработали нанокристалл, который защищает от радиации на клеточном уровне. Он способен снизить эффект от облучения и минимизировать повреждение тканей.