Учёные создали поражающие коронавирус антитела

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах сообщили о создании антитела, которое поражает коронавирус в лабораторных условиях. Это большой шаг на пути к поиску методов лечения и сдерживания инфекции.
Многоклональные антитела — это белки, создаваемые в лабораторных условиях. Они похожи на естественные версии, и организм принимает их для борьбы с болезнью, говорится в исследовании,
Один из авторов исследования, доктор Беренд Ян Бош, подчеркнул, что сейчас необходимы дополнительные исследования для подтверждения данных. Кроме того, нужно выяснить, насколько точно антитела поражают COVID-19.
Как писал NEWS.ru, ранее исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины
Добавьте наши новости в избранные источники