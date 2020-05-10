Учёные создали поражающие коронавирус антитела

https://static.news.ru/photo/98cce5ec-92f8-11ea-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах сообщили о создании антитела, которое поражает коронавирус в лабораторных условиях. Это большой шаг на пути к поиску методов лечения и сдерживания инфекции.

Многоклональные антитела — это белки, создаваемые в лабораторных условиях. Они похожи на естественные версии, и организм принимает их для борьбы с болезнью, говорится в исследовании, опубликованном Nature.

Один из авторов исследования, доктор Беренд Ян Бош, подчеркнул, что сейчас необходимы дополнительные исследования для подтверждения данных. Кроме того, нужно выяснить, насколько точно антитела поражают COVID-19.