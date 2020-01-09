https://static.news.ru/photo/a0cbf5c4-32d8-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи из Стэнфордского университета разработали прототип ускорителя частиц, который помещается на кремниевом чипе.

Первоначальный размер прибора составлял около двух метров. Однако учёным удалось его уменьшить. Ускоритель планируют использовать в области теоретической физики и медицины.

Отмечается, что с помощью устройства учёные смогут ускорять частицы. Это будет происходить благодаря излучению кремниевых проводов ультрафиолетового цвета. Планируется, что в течение 2020 года учёным удастся поднять показатели прибора до уровня, на котором можно будет проводить исследования, передаёт N+1.

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