Исследователи из Стэнфордского университета разработали прототип ускорителя частиц, который помещается на кремниевом чипе.
Первоначальный размер прибора составлял около двух метров. Однако учёным удалось его уменьшить. Ускоритель планируют использовать в области теоретической физики и медицины.
Отмечается, что с помощью устройства учёные смогут ускорять частицы. Это будет происходить благодаря излучению кремниевых проводов ультрафиолетового цвета. Планируется, что в течение 2020 года учёным удастся поднять показатели прибора до уровня, на котором можно будет проводить исследования,
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