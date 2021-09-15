Учёные нашли опасные вещества в заваренном чае

Учёные установили, что в заваренном чае уровни побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде. Однако при этом в готовом напитке обнаружилось около 500 соединений, которые могут образовывать новые, неизвестные и потенциально вредные для здоровья побочные продукты. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

По данным исследователей, чаще всего для заваривания чая используют кипячёную водопроводную воду. При этом остаточный хлор, который используют для её дезинфекции, способен реагировать с соединениями чая и образовывать так называемые побочные продукты дезинфекции (ППД), многие из которых могут быть опасны для здоровья.

Американские и китайские исследователи измерили уровни 60 известных ППД в трёх популярных марках чая — зелёном Twinings и чёрных Earl Grey и Lipton — и обнаружили, что в заваренном чае уровни этих веществ ниже, чем в исходной воде. По их словам, многие соединения при заваривании испарились или были поглощены чайными листьями.

В то же время учёные обнаружили в готовом чае около 500 по большей части неизвестных соединений, включая полифенолы, аминокислоты и кофеин, которые могут образовывать ППД в сочетании с хлором. Некоторые из них связывают с риском развития рака и возникновения осложнений при беременности и родах.

Общее количество таких ППД в чае оказалось примерно вдвое выше, чем в исходной водопроводной воде. Определить удалось примерно 4% из них. Основную массу — более 12% — составляют такие соединения, как дихлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота и хлороформ, находившиеся ещё в составе исходной воды. В то же время, по мнению учёных, в целом концентрация недиагностированных веществ не представляет опасности для человека. Чтобы превысить безопасный для здоровья уровень, нужно выпивать более 50 чашек чая ежедневно.

Ранее швейцарские учёные обнаружили, что необычный вкус чаю придаёт жёсткая вода. Она образует особую плёнку на границе воды и воздуха, тогда как мягкая вода не является гарантией вкусного чая.