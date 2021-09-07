Физики выяснили, какой водой стоит заваривать чай

Швейцарские учёные обнаружили, что необычный вкус чаю придаёт жёсткая вода. Она образует особую плёнку на границе воды и воздуха. Исследование опубликовал научный журнал Physics of Fluids.

Одна из авторов исследования, научный сотрудник Федеральной высшей технической школы в Цюрихе Кэролайн Джакомин рассказала, что во многих домах на Среднем Западе США есть смягчители воды, так как в водопроводной обнаружен безвредный карбонат кальция, который делает воду жёстче. Но мягкая вода — не гарантия вкусного чая.

Если бы вы заварили чашку чая в идеально чистой воде, она вообще не образовывала бы плёнки, но чай имел бы довольно горький вкус, — сообщила Джакомин.

Также в работе указывается, что 63% потребляемого в мире чая — чёрный.

Ранее россиянам посоветовали выращивать чай дома. Выращенные дома травы для чая имеют больше полезных свойств в отличие от покупных. Как пишет Pravda.Ru, коммерчески приготовленные чайные смеси проходят обработку и помещаются в пластиковую тару, вредную для здоровья человека.