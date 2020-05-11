Учёные рассказали о новом способе передачи коронавируса

https://static.news.ru/photo/5f7d8a60-9368-11ea-95a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Коронавирусная инфекция нового типа может передаваться через слёзные железы в глазах, а сам глаз после инфицирования становится носителем COVID-19. К такому выводу пришли научные специалисты Медицинской школой Университета Джона Хопкинса.

Как заявили учёные, в клетках глазной поверхности есть белок ACE-2. Он считается входной точкой для вируса. Также в поверхности глаза есть фермент TMPRSS2, который помогает проникновению COVID-19 после связывания вирусного белка с ACE-2.

Если указанный белок и фермент находятся в одной и той же клетке, создаются благоприятные условия для того, чтобы коронавирус имел возможность эффективно реплицироваться.

Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям, — приводятся слова учёных на портале MedRxiv.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2). За счёт взаимодействия с ним в клетку и попадает коронавирус, рассказали в Европейском обществе кардиологов (ESC).