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Учёные оценили эффективность сочетания вакцин Sinovac и AstraZeneca

22:11, 09 июля 2021
Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press
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Коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет, чтобы противостоять новому штамму коронавируса «дельта». При этом две дозы Sinovac эффективны против штамма «альфа», но не гарантируют достаточной защиты от «дельты». О результат исследований учёных из Таиланда сообщил на своей странице в сети Facebook профессор медицинского факультета Чулалонгкорнского университета и глава Центра исследования новых заболеваний университета и таиландского Красного Креста доктор Тхирават Хемачутха.

Главный результат исследования в том, что формула 2Sinovac + 1AstraZeneca обеспечивает достаточный иммунитет против штамма «дельта» и может быть временным решением для иммунизации медицинского персонала и работников первого эшелона, постоянно имеющих дело с больными и потому подвергающих своё здоровье огромному риску, — написал учёный.

По его словам, в настоящее время страна не располагает достаточным количеством мРНК-вакцин, которые более эффективно справляются со штаммом «дельта», однако в достаточной степени имеются препараты от AstraZeneca и Sinovac. В этой связи до начала поставок альтернативных вакцин учёный предлагает использовать испытанную комбинацию.

В пятницу, 9 июля, стало известно, что тайский Центр по контролю и борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение использовать партию мРНК-препарата Pfizer, которую обещали поставить США на безвозмездной основе, для дополнительной вакцинации медработников, ранее прошедших вакцинацию двумя дозами вакцины AstraZeneca или Sinovac.

Ранее учёные рассказали, кому лучше применять «Спутник Лайт».

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