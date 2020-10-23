Учёные назвали «медвежьим приливом» ЧП на Камчатке

https://static.news.ru/photo/c3c543bc-1542-11eb-964d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamchatka.sledcom.ru

Учёное сообщество придумало термин для так называемого красного прилива, который, как предполагается, стал причиной гибели морских животных и рыбы на Камчатке, сообщила замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

Мы сейчас с коллегами в международном пространстве по аналогии с Beer red tide, «Пивным приливом» <...>, который накрывал с 2013 по 2015 год побережье Аляски, дали имя этому явлению — Bear red tide — «Медвежий прилив», — уточнила она во время круглого стола по итогам расследования ситуации на полуострове.

По её словам, выбор такого названия связан с тем, что медведь является символом Камчатки, а также потому, что мир ассоциирует Россию с этим хищником, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время круглого стола в Российской академии наук заявила, что сотрудники ведомства взяли около пяти тысяч проб с места экологической катастрофы на Камчатке, однако не нашли техногенных источников загрязнения, способных привести к подобному эффекту.

В конце сентября в Сети появились фото и видео якобы с Халактырского пляжа в Авачинской бухте недалеко от Петропавловка-Камчатского, на которых было видно, что береговая линия буквально усеяна мёртвыми морскими животными. Местные сёрферы также сообщили об изменении цвета воды, они также жаловались на раздражения на коже.

Первой и основной версией случившегося было техногенное заражение воды. Ответственные ведомства и специалисты проводили проверки — так, выяснялось, не проводился ли сброс в океан ядохимикатов Козельского полигона и не было ли утечки ракетного топлива с военного полигона Радыгино. Кроме того, сообщалось, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Ачинского залива. Тем не менее было признано, что не это стало причиной экологического кризиса.