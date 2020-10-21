Учёные нашли в голове человека новый орган

Специалисты Нидерландского института рака обнаружили орган человека, который не описан ни в одном исследовании.
Учёные обследовали пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы найти опухоли, но в результате увидели на снимках четвёртую пару слюнных желез, которые отреагировали на препарат.
Этот орган был у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Помимо этого, его наличие удалось подтвердить после вскрытия двух тел, мужского и женского.
По словам специалистов, раньше медики считали, что существует всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Так как найденная пара расположена за трубным валиком глотки, практически в центре головы, учёные назвали железы «трубчатыми»,
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