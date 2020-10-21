Учёные нашли в голове человека новый орган

https://static.news.ru/photo/e0ec4d38-137a-11eb-8a79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Journal of Diagnostic Imaging in Therapy/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Специалисты Нидерландского института рака обнаружили орган человека, который не описан ни в одном исследовании.

Учёные обследовали пациентов при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Они вводили в организм меченую радиоактивными изотопами глюкозу, чтобы найти опухоли, но в результате увидели на снимках четвёртую пару слюнных желез, которые отреагировали на препарат.

Этот орган был у всех ста пациентов, обследованных с помощью сканера PSMA PET/CT. Помимо этого, его наличие удалось подтвердить после вскрытия двух тел, мужского и женского.

По словам специалистов, раньше медики считали, что существует всего три крупные пары слюнных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные. Так как найденная пара расположена за трубным валиком глотки, практически в центре головы, учёные назвали железы «трубчатыми», передаёт Radiotherapy and Oncology.

Ранее NEWS.ru писал, что ранее сотрудники Университета Кюсю в Японии назвали напитки, которые помогают значительно снизить риски смерти от любых причин среди диабетиков.