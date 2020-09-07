Учёные нашли препарат, в пять раз снизивший смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fb380866-f16b-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские учёные создали препарат «Сурфактант-БЛ», который предназначен для лечения тяжёлых поражений лёгких. Лекарство оказалось эффективным и от коронавируса и позволило снизить смертность пациентов с тяжёлой формой болезни в пять раз.

Препарат применяли в медицинском центре Алмазова Минздрава России в Санкт-Петербурге. Как рассказал завлабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ Андрей Батутин, препарат вводился пациентам в виде ингаляции, процедура длилась по полчаса дважды в сутки, пишут «Известия».

В общей массе коронавирусных больных тяжёлых случаев встречается 5%. Почти 80% из них умирают. Препарат, которыми в центре Алмазова лечили больных с мая по август, показал, что смертность в этой категории больных снизилась до 14,3%. Эти данные подтвердились врачами из других городов.

Больным для полного выздоровления хватает от двух до пяти суток лечения «Сурфактантом-БЛ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности, медиков и учителей.