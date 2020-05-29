Учёные нашли доказательства каннибализма среди динозавров юрского периода

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Хищные динозавры конца юрского периода были склонны к каннибализму, следует из проведённого специалистами Университета штата Теннесси исследования.

Такой вывод палеонтологи сделали, изучив 2368 окаменелых костей аллозавров, обнаруженных в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. Выяснилось, что на 684 образцах присутствуют оставленные зубами отметины. Вероятность того, что аллозавры стали жертвами других хищников, ничтожна аллозавры, что доподлинно известно, находились на самой вершине пищевой цепочки.

Более подробное изучение царапин показало, что их характер непохож на последствия полученных в драках травм. Таким образом, учёные пришли к выводу, что динозавры ели друг друга массово и целенаправленно. По одной из версий, к каннибализму аллозавров подтолкнули засуха и пожары, нарушившие экосистему, что спровоцировало проблемы с добычей пищи. Исследование опубликовано в издании Plos One.

Как писал NEWS.ru ранее, уничтоживший динозавров астероид упал под самым смертоносным углом. Это показало моделирование, которое геологи проделали на основе данных о кратере Чиксулуб, полученных при работах на дне Мексиканского залива, где он покоится.