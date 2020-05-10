Учёные из США отследили передачу кишечной микрофлоры от матери ребёнку

Группа исследователей из Университета Алабамы использовала метод «отпечатков пальцев», чтобы проследить передачу младенцу кишечного микробиома матери, который становится его первой микрофлорой.
Учёные проанализировали передачу на примере мышей, разделённых на две группы — безмикробную или гнотобиотическую. Результаты подтвердили передачу микрофлоры при родах.
Учитывая признанную роль микробиома в метаболических заболеваниях, вроде ожирения и диабета второго типа, результаты могут дополнительно объяснить восприимчивость ребёнка к заболеваниям, обнаруженным у матери, — цитирует исследование MedikForum.
Как писал NEWS.ru, сотрудники Университета Темпл обнаружили противовоспалительные свойства у куркумина — основного компонента восточной специи куркумы.