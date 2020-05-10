Учёные из США отследили передачу кишечной микрофлоры от матери ребёнку

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Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах сообщили о создании антитела, которое поражает коронавирус в лабораторных условиях. Это большой шаг на пути к поиску методов лечения и сдерживания инфекции.

Многоклональные антитела — это белки, создаваемые в лабораторных условиях. Они похожи на естественные версии, и организм принимает их для борьбы с болезнью, говорится в исследовании, опубликованном Nature. Один из авторов...