Учёные из США научились убивать коронавирус менее чем за секунду

https://static.news.ru/photo/e4f62e88-a76a-11eb-958d-96000091f725_660.jpg Фото: engineering.tamu.edu

Исследователи из Техасского университета A&M разработали установку, которая может убить коронавирус SARS-CoV-2 менее чем за секунду. Об этом сообщается на сайте университета.

Изобретение представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы коронавирус был полностью убит.

Такая короткая, но эффективная термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, кондиционирования и вентиляции. Его можно будет применить и для нейтрализации других вирусов, которые распространяются по воздуху.

Учёные планируют усовершенствовать изобретение и создать микрожидкостный чип, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение ещё более короткого времени.

В июне прошлого года американские ученые сумели уничтожить коронавирус за полминуты, воздействуя на него ультрафиолетовым излучением. Специалисты выяснили, что при дозировке излучения в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение вируса за шесть секунд снижается на 99%. В случае повышения дозировки до 22 миллиджоулей SARS-CoV-2 практически полностью уничтожается за 25 секунд.