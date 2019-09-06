https://static.news.ru/photo/f01e740e-d157-11e9-940c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Начать научное сотрудничество для разработки альтернативных источников энергии, создания экологически чистых продуктов и проведения совместных научных исследовательских экспедиций планируют Россия и Монголия.

Российские учёные во главе с президентом РАН Александром Сергеевым обсудили с монгольским руководством и представителями научного сообщества участие в совместных проектах, передаёт ТАСС .

Делегацию принял глава Монголии Халтмаагийн Баттулга. Монгольских партнёров прежде всего интересует сотрудничество в области экологии, альтернативной генерации и добычи редкоземельных элементов (РЗЭ), пояснил Сергеев.

Ещё один вопрос обоюдного интереса — Smart Grid (умные сети электроснабжения. — Ред.) и солнечная генерация. Как известно, в пустыне Гоби более 300 солнечных дней в году, но электроэнергию мало получить, её нужно доставить потребителю на большое расстояние, для чего как раз необходимо построить современные системы Smart Grid, — сказал руководитель РАН.

По его словам, Баттулга уже поручил своим учёным подготовить рабочий визит в Россию для диалога по всем направлениям сотрудничества. По обсуждаемым проблемам будет создана дорожная карта.

Сергеев также высоко оценил намерение руководства страны существенно повысить финансирование собственной науки.

Ранее Россия и Монголия подписали соглашение о совместном поиске полезных ископаемых на монгольской территории, писал News.ru. Сейчас РФ является основным поставщиком нефти в Монголию. Кроме прочих ресурсов, Росгеология и АПИ республики начнут сотрудничество в сфере поиска и использования месторождений пресной воды.