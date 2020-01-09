https://static.news.ru/photo/2cc63604-32cd-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Онкологического центра им. Абрамсона при Пенсильванском университете (США) подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака. При этой процедуре весь курс лечения занимает один сеанс, длительность которого составляет менее одной секунды.

Описание исследования приводится в журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics. Авторы подробно рассказывают, как использовать протонное излучение при радиотерапии рака и как правильно подобрать дозу.

Учёные в результате экспериментов пришли к выводу, что флеш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией. При этом показатели излечения у пациентов, которые получали один из двух вариантов лечения, были практически одинаковыми.

Такой эффект является следствием того, что масса протонов больше по сравнению с электронами. В результате поперечное рассеяние в ткани протонов невелико. Поэтому пучок излучения точнее фокусируется на опухоли.

Ранее онкологи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Это чиа, красный виноград, грецкие орехи, артишоки, черника, брюссельская капуста, писал NEWS.ru.