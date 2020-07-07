У большинства тяжёлых коронавирусных больных нашли другие инфекции

https://static.news.ru/photo/07401e12-c040-11ea-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jin Liangkuai/Global Look Press

Китайские медики и биологи под руководством профессора медицинского университета Гуанчжоу Цзиньцуня Чжао обнаружили, что у более чем 80% пациентов с тяжёлыми формами COVID-19 появлялись дополнительные бактериальные или вирусные инфекции. В некоторых случаях они являлись причиной смерти больных.

Мы провели глубинный анализ образцов мокроты пациентов из провинции Гуандун, которые заразились SARS-CoV-2 в январе-феврале этого года. Оказалось, что у этих больных был уникальный набор дополнительных инфекций, которые не характерны для вспышек остальных респираторных заболеваний, в том числе гриппа и простуды, — говорится в докладе учёных, опубликованном в электронной научной библиотеке medRxiv.

Учёные пришли к выводу, что заражения коронавирусом влечёт за собой нарушения в работе иммунитета, воспаления и появление микротромбов. Несмотря на то, что все пациенты принимали антибиотики, у 84% из них были обнаружены следы хотя бы одной вторичной инфекции. Пациенты страдали от тяжёлой формы герпеса, риновируса, вируса RSV, вызывающего тяжёлые формы пневмонии. Более чем у половины больных обнаружили бактерии из рода Burkholderia, которые связаны с разными вариациями лёгочных инфекций, а также стафилококки и микоплазму.

Авторы исследования полагают, что борьба с этими микробами, а также ликвидация очагов их распространения в больницах помогут врачам спасти жизни многих пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжёлой форме.

Как писал NEWS.ru, шведские учёные из Каролинского института и Каролинского университетского госпиталя сообщили, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, с отрицательным тестом на антитела, возможно, смогут противостоять новому заражению с помощью т-клеточного иммунитета. Однако заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что говорить о защите т-клеток памяти от коронавирусной инфекции пока рано. Он отметил, что формирование т-клеточного иммунитета при отсутствии антител «вызывает оптимизм», но открытие шведских учёных не может гарантировать однозначную защиту от повторных заражений коронавирусной инфекцией. Александр Горелов также сообщил, что в России пока нет тестов, которые определяют влияние т-клеточного иммунитета на коронавирус. Такие тесты очень дорогие и их мало по всему миру.