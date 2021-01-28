Тайские учёные нашли новое растительное средство против облысения

Учёные из Таиланда провели эксперимент с участием 50 человек, страдающих самой распространённой формой облысения — андрогенной алопецией. Исследователям удалось найти эффективное средство для борьбы с этим явлением.
Эксперимент показал, что химическое вещество авицехинон-С останавливает выпадение волос,
Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авицении морской в кожу на голове. Учёные увидели, что эта процедура не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.
Профессор Университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул отметил, что большинство лекарств от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Такие средства имеют множество побочных эффектов. Профессор подчеркнул, что экстракт авицении морской полностью состоит из натуральных компонентов.
Андрогенная алопеция — связанное с возрастными изменениями облысение, характеризующееся появлением отдельных залысин и истончением волос на коже головы.
Ранее сотрудники Университета штата Северная Каролина смогли выявить молекулы, способствующие регенерации волос, писал NEWS.ru.