Тайские учёные нашли новое растительное средство против облысения

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Учёные из Таиланда провели эксперимент с участием 50 человек, страдающих самой распространённой формой облысения — андрогенной алопецией. Исследователям удалось найти эффективное средство для борьбы с этим явлением.

Эксперимент показал, что химическое вещество авицехинон-С останавливает выпадение волос, передаёт Daily Mail. Оно содержится в авицении морской — одном из видов мангровых деревьев. Авицехинон-С подавляет действие ферментов, которые повышают уровень гормонов, вызывающих облысение.

Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авицении морской в кожу на голове. Учёные увидели, что эта процедура не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.

Профессор Университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул отметил, что большинство лекарств от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Такие средства имеют множество побочных эффектов. Профессор подчеркнул, что экстракт авицении морской полностью состоит из натуральных компонентов.

Андрогенная алопеция — связанное с возрастными изменениями облысение, характеризующееся появлением отдельных залысин и истончением волос на коже головы.

Ранее сотрудники Университета штата Северная Каролина смогли выявить молекулы, способствующие регенерации волос, писал NEWS.ru.