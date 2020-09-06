США клонировали умершую лошадь Пржевальского

https://static.news.ru/photo/d7c8cac6-f07d-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Специалисты в США успешно клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Её гены хранились в морозильной камере.

Как сообщает InPark Magazine, жеребёнок по кличке Кукрт появился на свет в прошлом месяце в одной из ветеринарных клиник Техаса. Это первая в мире клонированная лошадь Пржевальского.

Отмечается, что генетический материал для клонирования заморозили ещё 40 лет назад в зоопарке Сан-Диего. Материал взяли у жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании. Он был перевезён в США в 1978 году и жил до 1998 года.

В настоящее время в мире насчитывается около двух тысяч лошадей, рождённых от 12 особей лошади Пржевальского и спасённых в 1990-х от абсолютного вымирания.

Дикие лошади Пржевальского были широко распространены в лесостепях, степях и полупустынях Европы, Казахстана и Оренбургской области. Сегодня в мире насчитывается всего около 2,8 тысячи особей, в основном в зоопарках и в центрах реинтродукции лошадей Пржевальского за рубежом — в Китае, Монголии и Казахстане.

Как писал NEWS.ru, в июне 2018-го появление на свет жеребёнка «краснокнижных» лошадей Пржевальского стало событием для Оренбургской области, жители которой выбирают имя для новорождённой. Жеребёнка назвали сарматским именем Азарм.