Собянин объявил о старте клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве начались международные клинические исследования российского препарата «Спутник Лайт» — первой вакцины от коронавируса, не требующей второй прививки.

«Спутник Лайт» уже прошёл первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка. В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединённых Арабских Эмиратов, — написал Собянин в своём блоге.

Градоначальник уточнил, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет.

В основе нового препарата — те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно, — пояснил мэр столицы.

Он указал, что после прививки иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться через неделю после укола, а полная защита организма от коронавирус установится на четвёртую неделю после вакцинации.

Также Собянин объявил, что в Москве стартуют клинические испытания вакцины «Спутник V» среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет, — анонсировал мэр.