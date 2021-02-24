Российские учёные научились выявлять потенциальных долгожителей

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Сотрудники Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) запатентовали способ, позволяющий определить человека, который с большой вероятностью доживёт до векового юбилея. При этом медицинские знания, сбор анамнеза или присутствие самого пациента не требуются.

В пресс-службе института способ охарактеризовали как точный, простой, быстрый и недорогой в исполнении.

Характерно, что применительно к любой группе населения можно не только выявить генетическую предрасположенность человека к долголетию, но и оценить вероятность передачи её по наследству. Кроме того, результат не зависит от состояния здоровья человека на данный момент, отмечает ТАСС.

За основу метода была взята ранее установленная связь между присутствием особой редкой формы гена FOXO3A и долголетием как для мужчин, так и для женщин. Ген играет важную роль в восстановлении ДНК и клеточной гибели. Однако до сих пор специалисты не могли определять, какой вариант FOXO3A присутствует у того или иного человека.

Сотрудники ОИЯИ разработали способ, в основе которого — полимеразно-цепная реакция (ПЦР) выделенной из биоматериала человека ДНК с последующим анализом вариативности гена FOXO3A. Такой метод и позволяет выяснить, есть ли у человека генетические особенности, которые в 1,5 раза увеличивают вероятность дожить до 100-летнего юбилея.

Ранее, как писал NEWS.ru, американские биологи обнаружили главный фактор долголетия мозга. Они выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения.