Российские медики нашли новый метод обнаружения COVID-19

https://static.news.ru/photo/49231d12-9209-11ea-94f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты первыми в мире применили магнитно-резонансную томографию (МРТ) для выявления коронавируса.

Сотрудники Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий столичного департамента здравоохранения провели исследование, в ходе которого выяснилось, что данный способ безопаснее и информативнее компьютерной томографии (КТ).

С помощью МРТ врачи выявили новый симптом COVID-19. Он получил название cloudy sky sign («знак облачного неба»), поскольку пятна на снимках напоминали облака в небе, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее NEWS.ru писал ещё об одном новом методе диагностики коронавируса — иммуноферментном анализе. Он предполагает использование венозной крови для выявления иммунитета у тех, кому удалось справиться с инфекцией.

В России, согласно последним данным, 198,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 31 тысячи человек, умерли — 1,8 тысячи. В Москве более 104 тысяч заразившихся, 12,7 тысячи выздоровели, 1010 умерли.

В мире около 4 млн инфицированных, более 274 тысяч умерли, более 1,3 млн выздоровели.