Раскрыта тайна возникшего в небе над Японией красного «хвоста фазана»

https://static.news.ru/photo/1e963476-7440-11ea-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

В 620 году нашей эры японцев поразило необычное небесное явление, которое было описано во множестве письменных источников VII века как красный «хвост фазана». Учёным из Университета перспективных исследований удалось разгадать загадку и понять, что же всё-таки это было.

Автор исследования, опубликованного в журнале Sokendai Review of Culture and Social, Рюхо Катаока пояснил, что, скорее всего, «хвостом фазана» очевидцы назвали северное сияние.

Сейчас над Страной восходящего солнца не фиксируется Аврора. Но почти полторы тысячи лет назад всё было иначе. Тогда магнитная широта Японии немного отличалась от современной, и столь необычное явление вполне могло возникнуть в Стране восходящего солнца.

Выяснилось, что в 620 году магнитная широта Японии отличалась от современной — она составляла 33 градуса, а не 25. Это значит, что над Японией действительно могла разыграться мощная магнитная буря, способная образовать полярное сияние. Тем более что полярные сияния часто принимают формы, которые можно сравнить с перьями фазана, — пояснил Рюхо Катаока.

Несмотря на то, что современные учёные склоняются к возникшему тогда полярному сиянию и этим объясняют загадку красного «хвоста фазана» на японском небосводе, точных научных доказательств этому нет. По другой версии, наблюдатели из VII века могли заметить комету. Однако кометы обычно не светятся красным.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Пенсильванского университета выяснили, что бозоны при движении в одном измерении могут образовывать ферми-жидкость. Такое свойство, как считалось ранее, присуще только фермионам.