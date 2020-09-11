Психологи выяснили, что алкоголь притупляет сострадание

https://static.news.ru/photo/7fbadbbe-f440-11ea-804c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа психологов из Франции и Великобритании сообщила, что чрезмерное употребление алкоголя способно притуплять сострадание.

Выяснить это удалось в ходе исследования, в котором принял участие 71 доброволец из двух стран. Одна часть из этой группы пила часто, другая — редко. Во время эксперимента все оставались трезвыми. Их подключили к датчикам функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), а после предложили изучить фотографии травмированных конечностей. Далее участников попросили представить, что изображённая конечность принадлежит им или любому другому человеку, и описать, боль какой интенсивности может быть связана с этим снимком.

Оказалось, что любителям выпить сложнее ответить на такой вопрос: они дольше размышляли и с трудом могли поставить себя на место человека, который испытывает боль. Сканирование показало, что во время исследования их мозг использовал больше нервных ресурсов.

При этом обе группы определяли уровень боли на одинаковом уровне. По словам учёных, речь не идёт о том, что регулярно выпивающие люди теряют чувство эмпатии — им просто необходимо прилагать больше усилий, чтобы посочувствовать другому. В некоторых условиях, когда необходимые для совершения таких усилий ресурсы ограничены, любителям выпить будет действительно не так просто проявить сострадание, передаёт ScienceDaily.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университета Виргинии начали проводить эксперименты по пересадке лицам, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.